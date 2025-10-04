Reflexión Diasabra 4 Oktober 2025.

Awe nos ta riba un dia ta relax of ta hasi trabou di cas of otro trabounan.
Nos deber civico ta cumpli cu Sen̈or y tambe pa hiba nos carga pe por alivia nos un poco.
Claro ta gradici prome pa tur locual Sen̈or a duna nos caba.
Ainda falta !
Hopi sorpresa agradable Sen̈or tin warda pa nos ainda !
Nos semper ta habri nos dia amanesiendo cu nos kofie sabroso y gosando di naturalesa.
Ki dushi bida ta y orgulloso nos por ta di tin e previlegio pa disfruta di esaki tur día!
Nos mester biba cu hopi agradecimiento pa nos bon Dios y biba según su reglanan pa nos logra pa un dia ta den su reino.
Claro esaki lo jega despues cu e dicidi a jama nos .
Sen̈or ta hopi bon y tin nos como su creacion bon cuida y proteha.
Nos no mester tin miedo di papia cu Sen̈or y lage juda cu nos carganan.