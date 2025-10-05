[VIDEO] Auto a pasa duro dal un dama banda di Misa y sigui core bay, dama di edad a keda herida na cabes y curpa.

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di e Misa Pro-Catedral San Francisco, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a lanta e dama y pone mesora den ambulans nan a atende y transporte cu urgencia pa hospital. Na yegada di e patruya a a bin compronde cu un auto chikito color berde coriendo cu velocidad halto y musica volumen duro a pasa dal un dama di edad bente abao y a djies sigui core sin para. Testigonan na e sitio a bisa di a mira un auto berde chikito pasa dal e y a sigui core bay. Mesora polis a cuminsa cu investigacion y a bay busca imagennan di e camaranan di seguridad den e area.