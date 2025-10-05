[VIDEO] Accidente semi-frontal a laga 4 hoben herida na Sabana Grandi

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sabana Grandi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compromde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal entre un Honda CRV cu tabata core e banda robes riba caminda y un Nissan March bayendo pabao cu 4 hoben den dje y tur 4 a resulta herida. Na yegada di e prome ambulans a pidi pa 2 ambulans mas mirando e cantidad di heridos. Na yegada di e otro 2 ambulans nan a atende tur 4 heridos y a transporta nan tur pa hospital.