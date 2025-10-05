Reflexión Diadomingo 5 Oktober 2025.

Nos ta riba un dia di Señor, un día pa disfruta cu famia y gradici nos bon Dios pa tur cos bon cu ela duna nos cu hopi amor y gratuitamente.
Nos ta gosa tur dia di un bunita bista y di por disfruta di tur cos bunita cu tin.
Pesey nos mester por ta felis y hopi contento cu nos famia tambe.
Señor hopi biaha ta pone nos na prueba y ta laga nos den desesperación y hopi depresión.
Tin ta tambalea den fe y por perde den mal caminda.
Aki nos ta para un rato y mester comprende cu e prueban ski ta cosnan normal y ta hopi duro.
Akk nos fe y confiansa mester ta firme den Señor.
Dios por rabia cu nos pa motibo di ta bira lomba pe.