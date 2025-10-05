Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti un nightclub na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Toyota Vitz a bay dal un “U-Turn” pero e no a paga tino pa un Honda Fit y esaki a bin dal e den banda. Debi na e impacto e chauffeur di e Fit a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.
Dilanti nightclub na Palm Beach e chauffeur di un Toyota Vitz a bay tuma un “U-turn” net ora un Honda Fit ta bin y nan a accidenta
Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti un nightclub na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Toyota Vitz a bay dal un “U-Turn” pero e no a paga tino pa un Honda Fit y esaki a bin dal e den banda. Debi na e impacto e chauffeur di e Fit a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.