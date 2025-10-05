[VIDEO] Chauffeur a perde control baha caminda bay dal riba muraya di un cas y auto a pega completamente na candela

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente unda un auto a pega na candela na Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta traya di un accidente unda un chauffeur a perde control baha caminda bay dal riba muraya di un cas y kibra 2 meter di awa y e auto diripiente a pega na candela mientras e chauffeur a core sali for di esaki. E auto a pega mesora na candela y a bira grandi te kima por completo. Na yegada di bombero por a djies paga e candela. Afortunadamente e chauffeur a sali ileso. W.E.B. a ser avisa pa bin drecha e meternan di awa.