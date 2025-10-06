[VIDEO] —-Cuerpo Policial Ta Informa—- LAMENTABEL: DI 7 MORTO DEN TRAFICO

Diadomingo pa mas o menos 10:30 di anochi, central di polis ta wordo notifica di un accidente na altura di Cayena Mall entre un auto y un brommer.

Ta despacha polis di biaha na e sitio di e sucedido como tambe ambulance.

Na yegada di polis ta bin encontra un accidente entre un Van color blanco y un brommer BMW color preto.

E chauffeur di e brommer no tabata reaccionando. Personal di ambulance cu a yega na e sitio a brinda prome auxilio pero lamentabelmente no por a haci nada mas pa e chauffeur.

Dr. Scholten cu ta doctor forensico a presenta na e sitio y ta constata morto di e chauffeur di e brommer cu ta un hende homber yama Denny Enmanuel Leoni Davila naci na Venezuela 24 november 2003 ( 21 aña).

Lamentabelmente esaki ta bira e di 7 morto den trafico pa aña 2025.

Specialista di trafico a presenta na e sitio y polis technico pa asina haci nan investigacion.

Departamento di slachtofferhulp tambe a presenta pa guia e famia den e momento dificil aki.

Conhuntamente cu altocomisario Arnhem tambe hefe di Polis Uniforma de Mey tambe a yega na e sitio pa mira e situacion y duna sosten na e sitio di incidente.

Awe24.com y Cuerpo Policial ta manda palabra di profundo condolencia na famia di e fayecido.