[VIDEO] Na Pos Abao dama a bira malo tras di stuur primi trot swing riba caminda bay dal semi-frontal riba truck di Arugas

07:57  October 6, 2025  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Pos Abao, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di un Toyota Yaris a bira malo primi trot swing riba caminda y bay dal semi-frontal riba un truck di Arugas y despues a bay casi full den e greppel. Debi na e impacto e dama tabata keha di dolor na su schouder. Na yegada di e ambulans nan a solicita presencia di bombero pa yuda saca e victima. Na yegada di bomberonan nan a logra saca e dama y ambulans a atende y transporte pa hospital.

 

 

 

 

