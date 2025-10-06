PLAZA HUBERT “LIO” BOOI A WORDO REINAUGURA DURANTE UN BUNITA CEREMONIA En conexion cu 47 aña di celebracion Departamento di Cultura Aruba

Den cuadro di celebracion di su 47 aniversario, Departamento di Cultura Aruba (DCA) a organi s a un emotivo evento pa reinaugura Plaza Hubert “Lio” Booi , ubica na Universidad di Aruba, banda di Maria Convent . E ceremonia a conta cu presencia cu famia di Sr. Hubert Booi , Minister di Cultura, director di Departamento di Cultura Aruba, partnernan cultural y invitadonan kendenan a rindi homenahe na e figura iconico Hubert Q. (Lio) Booi (1919), co-compositor di nos Himno Nacional Aruba Dushi Tera y tambe e prome director di Instituto di Cultura Aruba.

Hubert “Lio” Booi tabata un poeta, pintor y promotor cultural cuun amor grandi pa nos idioma Papiamento. El a defende y enrikese nos cultura door di su poesia, obra teatral y texto di cancion. Como un promotor incansabel, el a lucha pa cultiva e spirito di pueblo Arubano y a dedica su bida na desaroyo y educacion cultural di e isla. Su legado ta biba den su obrananliterario y den e cariño pa cultura local cu semper a sembra y cosecha.

E programa a cuminsa cu canto solem di nos himno nacional, dirigi pa Sra. Maybellyne Arends-Croes y interpreta pa coro Melange. E prome orador tabata drs. Siegfried Dumfries, director di DCA, kende a duna palabra di bon bini y a gradici un y tur pa e sosten brinda 47 aniversario di Departamento di Cultura Aruba y cu pa e departamento ta un honor di por contribui na e desaroyo cultural di pais Aruba. Despues a siguicu palabranan di minister di Asuntonan General, Cultura, Medio Ambiente y Naturalesa, mr. Michiel Eman, kende a comparti su reflexion riba importancia di preserva y celebra nos identidad cultural.

Un momento di gran emocion tabata e “Oda Profundo na Hubert ‘Lio’ Booi: Ta Ken E Ta”, dirigi pa Jhon Freddy Montoya y narra pa Rachel Kraaijvanger, cu a uni baile, poesia, pintura y musica den un presentacion multidisciplinario. Participantenantabata: Adriana Cereste, Munye Oduber, Lizienne Maldonado, Antonieta Ras Booi, Hubert Ras, Hubert Thiel, Grupo di Baile Rosea Cultural y Fundacion Dabariuba.

E acto central di anochi a tuma lugar cu desvelo di e reliefdedica na Hubert “Lio” Booi, den presencia di directeur di DCA, Minister di Cultura, Rector di Universidad di Aruba Sra. Sue Ann Lee y yiu di Hubert “Lio” Booi, Antonieta Ras Booi y demas invitado. Tameb nos ta gradici nos artista MartizaErasmus cu a traha e relief di Hubert “Lio” Booi, cual a wordoinaugura 30 di september 2003 y ayera tabata tin su reinauguracion despues cu e area aki na Universidad a conoceun renobacion.

Despues publico a gosa di un presentacion musical bou di guiadi e maestro Johnny Scharbaay, cu un repertorio di musica en bibo interpreta pa Rignald “Papito” Rafael, Humphrey Solognier, Mario Middendorp, Robert Thiel y coro Melange, cutambe a inclui Antonieta Ras Booi.

Departamento di Cultura Aruba ta gradici di curason naUniversidad di Aruba, Grupo di Baile Rosea Cultural y tur artista y colaborador cu a contribui pa e presentacion cultural di gran nivel. Un palabra di gratitud tambe ta bai pa tur esnan cu a presencia e evento.

E ceremonia a finalisa den un ambiente di socialisacion y musica, marcando un celebracion digno pa 47 aña di DCA y su compromiso constante pa honra y preserva nos cultura y patrimonio.