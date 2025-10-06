Dialuna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena entre 3 unda e chauffeur di un Kia Rio no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal un Toyota Passo y consecutivamente a bay dal tras di un auto blanco kende mester a brake diripiente pa un van chikito cu a brake di golpi. Den e Toyota Passo tabata tin 2 persona cu a resulta herida y na yegada di e ambulans mester a pidi un otro ambulans pa atende e aegundo dama. Na yegada di e di 2 ambulans nan a atende e victimanan.
Accidente di cadena cu 3 auto envolvi y 2 hende herida patras di Royal Plaza na Havenstraat
