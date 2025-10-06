[VIDEO] Reglamento di cuenta a termina cu destruccion y hincamento den e parkinglot di Dyon Center

Dialuna atardi a drenta algun yamada na Central di Polis di un problema cu pelea entre 3 persona di cual un ta femenino na e parkinglot dilanti Dyon Center, mesora a dirigi patruyanan na e sitio, despues di un rato e informe a cambia pa un caso di hincamento. Na yegada di e patruya a bin compromde cu aki ta trata di un pareha cu lo tabata tras di un Nissan March blanco cu a crusa subi e acera di e parkinglot unda eynan e pareha a manda un bloki riba e auto kibrando e bentana di chauffeur y heride e chauffeur a para e auto lagando e motor cendi y a baha bay den direccion di e pareha pa bringa ambos cu bloki den man eynan e pareha a saca un cuchiu y a claba e cuchiu na su brasa unda e herida a resulta na un ader principal y sanger tabata spuit e victima a core bay dilanti Dyon pa busca ayudo mientras e pareha a bay for di e sitio. E victima a cay sinta abao y sanger tabata spuit for di su brasa. Un dama cliente a yude tratando di para of wanta e sangramento. Na yegada di e ambulans mesora a atende e victima y a bay cu urgencia pa hospital. Recherche como tambe e departamento technico y forensyco a presenta pa asina cuminsa cu e investigacion.