Invitacion general na comunidad pa participa DEN Seminario “Salud Mental y Bienestar” organisa pa One Happy Island Lions Club Aruba Diahuebs 9 di october na MFA Noord y porta ta habri pa 6:30 pm y entrada ta gratis!

Den cuadro di e Siman Mundial di Salud Mental (4–12 di october, 2025), y siguiendo e liderato di Presidente Internacional di Lions Clubs International, A.P. Singh, One Happy Island Lions Club Aruba ta uni cu Lions Clubnan rond di mundo pa promove consciencia, bienestar y compasion mental.

E iniciativa global, cu ta un yamada pa accion pa cuida nos mes, eleva otro y kibra e prehuicio rond di salud mental, ta enfatisa e importancia di bienestar emocional y humano como prioridad mundial.

Como parti di esaki, One Happy Island Lions Club Aruba ta invita publico general pa asisti na e Seminario “Salud Mental y Bienestar”, cu lo tuma luga diahuebs, 9 di october 2025, na MFA Noord. Porta ta habri pa 6:30 di atardi. E actividad lo wordo facilita pa Paula Giraldo, cu lo inspira riba “Bida Positivo & Resiliencia”. E seminario aki ta destina pa hoben, adulto y adulto mayor. Esaki ta un yamada di accion pa Cuida bo mes, yuda otro.

Durante e sesion, e participantenan lo por siña y experimenta un variedad di tema y ehercicio practico riba salud mental y bienestar personal. Lo presenta Guia Basico pa Salud Mental, cual lo trata e.o. Kico ta Salud Mental y Bienestar, reconoce signo di stress, depresion y crisis y e papel di comunidad den apoya y duna muestra di empatia. Ademas lo trata Maneho di Stress y Ansiedad, den cual lo amplia riba e.o. Tecnicanan practico pa controla stress y evita burn-out, Tips di mindfulness y organizacion di dia y e importancia di biba den habito saludabel tanto den nutricion y movecion.

Pa esnan cu yega tempran prome cu e seminario lo tin un sesion special di Tecnica AromaTouch na man, pa promove relahacion y balanse interior.

Entrada lo ta completamente gratis, trece un sonrisa y un deseo pa siña y crece.

“Hunto nos por crea un mundo unda bienestar mental ta prioridad di tur hende.” 🌍🦁