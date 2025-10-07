Victima di caso di hincamento y destruccion a ser hiba cu urgencia pa hospital

Dialuna atardi cu urgencia 2 ambulans a ser dirigi cu urgencia pa e caso di hincamento den e parkinglot di Dyon Center na Madiki pa e caso di hincamento y destruccion. E victima cu a ser hinca den brasa e cuchiu a yega un ader principal cual a pone cu e sanger tabata spuit afor profusamente. E personal di ambulans cu urgencia mester a transporta e victima pa hospital.

