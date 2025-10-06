Shop & Gana: Aeropuerto di Aruba ta duna e biaheronan un chens special pa “Win Your Way to Happiness” durante luna di october  

Oranjestad,
Aruba – 6 di october 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta duna e biaheronan local un motiboextra pa haci compras na Aeropuerto di Aruba e luna akicu e campaña “Gana bo Caminda pa Felicidad” (Win Your Way to Happiness), cu a lansa den luna di juli 2025.
E campaña, cu tin un duracion te cu 31 di october 2025, ta curasha e biaheronan pa explora e variedad di tiendanan di benta y puntonan di benta di cuminda y bebida di e aeropuerto. Tur esnan cu gasta $30 of mas nae tiendanan of restaurantnan participante lo ricibi un ticket di entrada pa un chens di gana vouchernan di biahevalioso. Cada $30 gasta ta igual na un ticket, ta permiti pa participa cu mas cu un ticket, loke ta haci cu cada compratin un gran recompensa.
Premionan exclusivo pa e localnan:
Tur biahero por participa, y si un turista gana, nan lo disfruta di un biahe di regreso pa Aruba, cu un estadia di un siman y buelo pa dos persona.
www.airportaruba.com/way-to-happiness
Pa participa ta simpel: yena e ticket ricibi y depost’e den un di e cahanan cu e tema di surfboard situa den henter e terminal. Lo anuncia e ganadonan dia 31 di october2025, e ganadonan tin 1 aña pa reclama nan premio.
Jose Harms, Account Manager Concessions & Commercial Property na AAA, a agrega: “Colabora cu nostiendanan di aeropuerto y restaurantnan pa destaca e campaña aki entre e biaheronan y e localnan ta un manera excelente pa destaca nos ofertanan comercialmientras ta duna bek na nos comunidad. Spedialmente cu e vakantie di scol di october cu ta yegando, hopi local lo ta biahando y por probecha di e campaña aki.”
Pa mas informacion y terminonan y condicionnancompleto, bishita www.airportaruba.com
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero paaña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cuAUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki tadanki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airportriba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 6 di October, 2025
Shop & Win: Aruba Airport Gives Travelers a Special Chance to “Win Your Way to Happiness” This October
Oranjestad, Aruba – October 6, 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is giving local travelers an extra reason to shop at Aruba Airport this month with the “Win Your Way to Happiness” campaign, which launched in July2025.
The campaign, which runs through October 31, 2025, encourages travelers to explore the airport’s selection of retail shops and food & beverage outlets. Travelers who spend $30 or more at participating stores or restaurants will receive an entry ticket for a chance to win valuable travel vouchers. Every $30 spent equals one entry, and multiple entries are allowed, giving every purchase a chance to pay off in a big way.
Exclusive Prizes for Locals:
All travelers are legible to participate, and if a tourist wins, they’ll enjoy a return trip to Aruba, complete with a week-long stay and flights for two. www.airportaruba.com/way-to-happiness
Entry is simple: complete the ticket received with your purchase and drop it into one of the surfboard-themed collection boxes located throughout the terminal. Winners will be announced on October 31, 2025, with prizes redeemable within one year of the draw date.
Jose Harms, Account Manager Concessions & Commercial Property, added: “Partnering with our airport retailers and restaurants to highlight this campaign for travelers and residents is a great way to showcase our commercial offerings while giving back to our community. Especially with the October school vacation coming up, many locals will be traveling and can take advantage of this campaign.”
For more information and full terms & conditions, visit www.airportaruba.com.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: October 6, 2025
Compra y gana: el Aeropuerto de Aruba ofrecea los viajeros una oportunidad especial de “Win Your Way to Happiness” este mes de Octubre
Oranjestad, Aruba – Octubre 6, 2025 – La AutoridadAeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) ofrece a los viajeroslocales una razón más para comprar en el Aeropuerto de Aruba este mes con la campaña “Gana tu camino a la felicidad” (Win Your Way to Happiness), que se lanzó enjulio de 2025.
La campaña va hasta el 31 de octubre de 2025, e invita a los viajeros a explorar la selección de tiendas y restaurantes del aeropuerto. Quienes gasten $30 o másen las tiendas o restaurantes participantes recibirán unaticket para participar en el sorteo de valiosos cupones de viaje. Cada $30 gastados equivalen a una ticket, y lo mejor es que podrán participar varias veces, lo que permite que cada compra tenga una gran recompensa.
Premios exclusivos para locales:
Todos los viajeros pueden participar, y si un turista gana, disfrutará de un viaje de regreso a Aruba, con unaestancia de una semana y vuelos para dos. www.airportaruba.com/way-to-happiness
Participar es sencillo: complete el boleto que recibió con su compra y deposítelo en una de las urnas con temáticade tablas de surf ubicadas por toda la terminal. Los ganadores se anunciarán el 31 de octubre de 2025 y lospremios se podrán canjear en el plazo de un año a partirde la fecha del sorteo.
Jose Harms, Gerente de Cuentas de Concesiones y Propiedades Comerciales, añadió: “Colaborar con loscomercios y restaurantes de nuestro aeropuerto para destacar esta campaña entre viajeros y residentes es unaexcelente manera de mostrar nuestra oferta comercial y, al mismo tiempo, contribuir a nuestra comunidad. Especialmente con las vacaciones escolares de octubreque ya están a la vuelta de la esquina, muchos residenteslocales viajarán y podrán aprovechar esta campaña”.
Para obtener más información, los términos y condicionescompletas, visite www.airportaruba.com.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneasque operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctesecon el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 6 de octubre de 2025