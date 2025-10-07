Reflexión Dialuna 6 Oktober 2025.

Awe nos ta cuminsa siman nobo cu hopi bon energia y animo.
Semper ta cuminsa na agradeci nos bon Dios pa tur su bondad pa cu nos y pa ta cuida nos durante henter nos bida.
Nos ta cuminsa e siman nobo gosando di un sabroso kopi kofie y gosando di hopi cos bunita cu Señor tin warda pa nos.
Semper corda riba nos bon Dios y hasi gracia pa cu bo prohimo.
Nos tin cosnan cu nos no ta usa mas por juda un otro pa e tambe por biba drechi.
Cuminda di mas no tire afo y yuda esun cu no tin pa come.
Esaki ta bunita den cara di nos Dios y lo yuda nos biba contento y cu un bida largo.