Accidente di cadena cu 3 auto envolvi y un persona herida na Primavera

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Primavera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Kia Sportage no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal tras di un Honda Fit y consecutivamente a bay dal tras di un Kia Picanto. Debi na e impacto dobel un persona den e Honda Fit a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.

