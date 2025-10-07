OM ta saca citacionnan den caso Caret

E investigacion penal di e tiroteo di 9 di februari 2025, den cuale homber hoben di 19 aña A.C. Lanoy a perde su bida debi na un bala policial, a keda conclui. E dossier ta cla y a wordocomparti. Den e contexto aki Ministerio Publico a manda e citacionnan pa e dos sospechosonan y nan defensa.

Manera anuncia anteriormente, Ministerio Publico lo persigui e agentenan policial envolvi. Nan ta wordo acusa di complicidaddi homicidio.

E caso lo wordo presenta den Corte den Prome Instancia ribadiabierna 7 di november den un asina yama regiezitting. E caso penal lo no wordo trata den su contenido. Durante e regiezitting hues ta solamente tuma decisionnan tocante e pregunta si tin necesidad pa haci investigacion adicional.

Famia di difunto A.C. Lanoy a wordo informa via nan abogadotocante e ultimo desaroyonan aki.

OM stuurt dagvaardingen uit in zaak Caret

Het strafrechtelijk onderzoek naar het schietincident op 9 februari 2025, waarbij de 19-jarige A.C. Lanoy door een politiekogel om het leven kwam, is afgerond en het dossier is gereed en zal worden verspreid. In dit kader heeft het openbaar ministerie de dagvaardingen verstuurd aan de twee verdachten en hun verdediging.

Zoals eerder aangekondigd, zal het openbaar ministerie de betrokken politieagenten vervolgen. Aan hen wordt het medeplegen van doodslag ten laste gelegd.

De zaak komt op vrijdag 7 november 2025 voor de rechter tijdens een regiezitting. De strafzaak zal tijdens de regiezitting niet inhoudelijk behandeld worden. Tijdens de regiezitting worden alleen beslissingen genomen over de vraag of nog aanvullend onderzoek moet worden verricht.

De nabestaanden van A.C. Lanoy zijn via hun advocaat ook geïnformeerd over deze laatste ontwikkelingen.