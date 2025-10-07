Ayo Rock Formation a haya un apariencia nobo cu enfasis riba herencia cultural y natural

Aruba Tourism Authority (A.T.A.), den colaboracion cu loke tabata anteriormente conoci como Aruba Amenities Committee (AAC), a finalisa un iniciativa cual ta dos ruta cu nan propio borchinan nobo na Ayo Rock Formation. E meta ta pa enrikece e experiencia di tur bishitante di e sitio, mientras ta preserva su balor natural y cultural.

E iniciativa ta introduci dos ruta tematico:

• The Explorer’s Trail – “A Stroll Thru Time”

• The Muser’s Trail – “Semper un Bida Dushi”

Tur ruta tin borchi cu informacion historico y cultural den Papiamento y Ingles. Traduccion adicional na Spaňo y Hulandes ta disponibel via QR code riba e borchi. E contenido riba e borchinan ta interactivo manera identificacion di mata y interpretacion di pictografia. Tambe, e borchinan ta presenta dato geologico cu informacion y storia tocante e piedra natural y pasado di Aruba.

A desaroya e contenido den colaboracion cu CAMIA, un organisacion basa riba herencia, pa garantisa profundidad y informacion cultural cu ta corecto. Den futuro, lo sigui traha pa mehora e experiencia general, cu mantencion di e baño y e gazebonan.

E rutanan ta kla pa ser explora! A.T.A. ta invita tur hende, local y bishitante, pa siña, refleha y disfruta di Ayo Rock Formation, mientras ta cuida e sitio pa futuro generacionnan.