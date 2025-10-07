[VIDEO] Un Shuttle a bolter na e birada pa bay Moomba y 3 turista a resulta herida

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e caminda pa bay Moomba Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora e patruya tambe a yega y a bin compronde cu aki ta trata di un auto cu tabata pasando e birada pero meymey di e caminda forsando un shuttle transportando turistanan pa e beach baha caminda riba e sando y a kentel den banda debi na esaki 3 turista a resulta herida, un dama cu a fractura su enkel y no por a para riba su pia y tabata keha di dolor, su pareha a haya un kap chikito banda di su wowo y un tercer turista cu no tabata desea pa haya atencion. Na prome instante e pareha turista herida no kier a bay hospital pero despues e dama a reflecciona y a acepta bay revisa su enkel fractura pero su casa a bay den auto particular patras di e ambulans.