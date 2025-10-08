Reflexión Diaranson 8 Oktober 2025.

Awe den midweek of mita di siman atrobe.
Keremi dianan ta bula pasa bai y nos no por laga ningún oportunidad pasa pa logra nos metanan.
Nos ta gradici nos bon Dios pa tur cos bon den e bida aki.
Nos kier pasa cada dia lo máximo y gosa e bida tur cu tin.
Palabra di Dios ta sinja nos cu nos mester lucha tur cu tin pa e bon causa di Fe.
Asina nos por gara e bida eterno.
Un lucha cu henter nos alma, cu henter nos ser, henter nos mente.
E bon causa di e palabra, di e berdad, pa e bon causa di Fe.
No por keda den silencio, no por keda keto.
Nunca laga e oportunidad aki pasa bai.