 Posted in DEPORTE

Ta enfatisa e importancia di planificacion strategico pa logro di metanan a plaso largo Directora Tecnico Monica Fajardo ta conta mas sobre tayer di planificion deportivo

09:04  October 8, 2025  Leave a comment

Dialuna anochi e di dos grupo di federacionnan miembro a ricibi e tayer di Planificion Strategico Deportivo, unda Directora Tecnica di Comite Olimpico Arubano (COA), Monica Fajardo a duna diferente tools pa asina por haci analisis y prepara un plan strategico. Cui esaki, por logra e metanan deportivo cu cada federacion miembro tin a base di un plan bon structura a plaso largo. Den e entrevista cortico aki, Monica ta splica un poco mas di esaki y ta elabora riba e importancia di dicon e ta esencial pa traha a base di planificacion strategico. #TEAMARU
