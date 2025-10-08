 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia dianan 9 di Oktober y 7 di November 2025

10:26  October 8, 2025  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 9 oktober 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

14.00

L.H.B.H.

Pro forma. B.H. ta wordo acusa di, como masahista, violacion di un personariba 10 di juni 2023. E ta wordo acusa di abuso sexual di un otro persona najuli 2023, siendo masahista.

14.00

H.R.D.

Pro forma. D. ta wordo acusa di tabata bende cocaine den e periodo di juni2020 te 25 di juni 2025.

14.00

A.E.J.

Pro forma. J. ta wordo acusa di ladronicia den un cas di propiedadnan di doshabitante riba 16 di juni 2025. E ta wordo acusa di intento di ladronicia den un otro cas riba 2 di juli 2025.

Corte di Prome Instancia 7 november 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

M.V.

R.R.G.D.

Regie. V. y D. ta wordo acusa cu a tuma bida di un persona riba 9 di februari2025, dor di intencionalmente los varios bala cu nan arma di servicio riba e persona y su vehiculo, a consecuencia di cual e persona a fayece.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *