Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia dianan 9 di Oktober y 7 di November 2025

Corte di Prome Instancia 9 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
14.00
|
L.H.B.H.
|
Pro forma. B.H. ta wordo acusa di, como masahista, violacion di un personariba 10 di juni 2023. E ta wordo acusa di abuso sexual di un otro persona najuli 2023, siendo masahista.
|
14.00
|
H.R.D.
|
Pro forma. D. ta wordo acusa di tabata bende cocaine den e periodo di juni2020 te 25 di juni 2025.
|
14.00
|
A.E.J.
|
Pro forma. J. ta wordo acusa di ladronicia den un cas di propiedadnan di doshabitante riba 16 di juni 2025. E ta wordo acusa di intento di ladronicia den un otro cas riba 2 di juli 2025.
Corte di Prome Instancia 7 november 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
M.V.
R.R.G.D.
|
Regie. V. y D. ta wordo acusa cu a tuma bida di un persona riba 9 di februari2025, dor di intencionalmente los varios bala cu nan arma di servicio riba e persona y su vehiculo, a consecuencia di cual e persona a fayece.