Esaki ta e Casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia dianan 10, 17 y 24 di Oktober 2025

Corte di Prome Instancia 10 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.15
|
S.R.K.
|
Uitspraak.
|
08.30
|
C.E.
|
E. ta wordo acusa di traficacion di hende riba 13 di maart 2025.
|
10.30
|
J.A.R.
G.M.Q.
|
Ta wordo acusa di a viola ley di droga di januari 2023 te maart 2025 y di posesion di arma di candela riba 26 di maart 2025.
Corte di Prome Instancia 17 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
S.M.G.
|
G. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 29 di november2022 te 15 di april 2025.
|
09.15
|
P.E.L.V.
|
V. ta wordo acusa di ladronicia riba 23 di april 2025.
|
10.00
|
A.F.E.
|
E. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 21 di maart 2025.
|
11.00
|
A.G.A.
|
A. ta wordo acusa di exportacion di cocaina riba 27 di maart 2025.
Corte di Prome Instancia 24 oktober 2025
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.15
|
G.E.T.
|
Uitspraak.
|
08.15
|
J.F.O.d.J.
|
Uitspraak.
|
08.30
|
A.K.T.
M.A.L.
J.A.B.
F.St.G.G.
|
E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 20 di maart2025.
|
11.15
|
J.N.R.V.
|
V. ta wordo acusa di a viola ley di droga di 29 di april 2022 te 21 di maart2025.