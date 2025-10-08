 Posted in INCIDENTE

Esaki ta e Casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia dianan 10, 17 y 24 di Oktober 2025

10:57  October 8, 2025  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 10 oktober 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.15

S.R.K.

Uitspraak.

08.30

C.E.

E. ta wordo acusa di traficacion di hende riba 13 di maart 2025.

10.30

J.A.R.

G.M.Q.

Ta wordo acusa di a viola ley di droga di januari 2023 te maart 2025 y di posesion di arma di candela riba 26 di maart 2025.

Corte di Prome Instancia 17 oktober 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

S.M.G.

G. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 29 di november2022 te 15 di april 2025.

09.15

P.E.L.V.

V. ta wordo acusa di ladronicia riba 23 di april 2025.

10.00

A.F.E.

E. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 21 di maart 2025.

11.00

A.G.A.

A. ta wordo acusa di exportacion di cocaina riba 27 di maart 2025.

Corte di Prome Instancia 24 oktober 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.15

G.E.T.

Uitspraak.

08.15

J.F.O.d.J.

Uitspraak.

08.30

A.K.T.

M.A.L.

J.A.B.

F.St.G.G.

E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 20 di maart2025.

11.15

J.N.R.V.

V. ta wordo acusa di a viola ley di droga di 29 di april 2022 te 21 di maart2025.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *