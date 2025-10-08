A reeligi Angeline Flemming di Aruba Airport Authority N.V. den e Hunta di ACI LAC 2026 –2027 [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad – Aruba Airport Authority N.V. orguyosamenteta anuncia e reeleccion di Angeline Flemming, Director di Health and Sustainability pa e Airport Council International Latin America and Caribbean (ACI-LAC) Board 2026 – 2027.
Durante e conferencia anual di ACI-LAC cu a tuma lugana Trinidad y Tobago durante 5 pa 8 di october 2025, aeligi e Hunta di Directiva di ACI-LAC 2026-2027 comorepresentacion di e region di ACI-LAC.
E Hunta di Directiva di 2024-2025 a scoge Angeline Flemming di AAA prome biaha y awo, a reeligi Angeline Flemming pa un di dos periodo como Miembro di Hunta di Directiva pa ACI-LAC pa 2026-2027.
ACI-LAC ta desaroya programanan, normanan y practicanan cu e meta pa eleva e normanan profesionalden e industria. ACI-LAC tin mas cu 350 aeropuertomiembro den Latino America y Caribe y ACI World tin cu 2000 miembro globalmente, cu ta maneha 95% di e traficoaereo mundial.
“Mi ta profundamente honra di por a representa nosaeropuerto den e organisacion importante aki un biahamas. Durante e ultimo dos añanan, nos a aumenta nosparticipacion den comisionnan importante di ACI-LAC ribaMedio Ambiente, Siguridad, IT y Facilitacion y a participaden varios training y curso. Varios colega di AAA tabatin e oportunidad pa participa e aña aki den bishitanan practicona Munich Airport, cubriendo topiconan di innovacion, master planning y comercial. E plataforma aki a permitiAAA pa consolida conexionnan importante y colabora cu otro aeropuertonan, y di e manera aki intercambiaconocemento y experticio entre e aeropuertonan aki y AAA”, tabata expresion di Angeline Flemming.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero paaña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cuAUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki tadanki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airportriba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 8 di October, 2025
Aruba Airport Authority N.V.’s
Angeline Flemming Re-Elected to ACI LAC Board 2026 – 2027
ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. proudly announces the re-election of Angeline Flemming, Director of Health and Sustainability for the Airport Council International Latin America and Caribbean (ACI-LAC) Board 2026 – 2027.
During the ACI-LAC Annual Conference held in Trinidad and Tobago during October 5 – 8, 2025, the ACI-LAC Board of Directors 2026 – 2027 was elected as representation for the ACI-LAC region. AAA’s Angeline Flemming was first elected for the Board of Directors of 2024 – 2025 and has now been re-elected for a second term as member of the Board of Directors for ACI-LAC for 2026-2027.
ACI-LAC develops programs, standards, policies and practices, with the aim of raising the industry’s professional standards. ACI-LAC has over 350 member airports in Latin America and Caribbean and ACI World has more than 2,000 members globally, that manage 95% of the world’s air traffic.
“I am deeply honored to be able to represent our airport in this important organization once more. During the past two years, we increased our participation in important ACI -LAC committees on Environment, Security, IT and Facilitation and participated in several training, webinars and courses. Several AAA colleagues had the opportunity this year to participate in practical learning visits at Munich Airport, covering innovation, master planning and commercial topics. This platform has allowed AAA to forge important connections and collaborate with other airports, thus exchanging knowledge and expertise between these airports and AAA.”, said Angeline Flemming.
About AUA Airport
AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbeanregion, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 2.5 million passengers per year and providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets servedcomprise of 76% from the United States & Canada, 13% from Latin America, 6% from Europe, and 6% from Dutch Caribbean, year to date, May 2023. AUA Airport atributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safeenvironment. AUA Airport’s aspiration is to become one ofthe most Sustainable, Safe, and Future Proof airports ofthe Latin America & Caribbean region, providing a trustedworkplace, modern airport facilities and excellent customerservice which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport byvisiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: October 8, 2025
Angeline Flemming, de la AutoridadAeroportuaria de Aruba N.V., reelegida para la Junta Directiva de ACI LAC 2026-2027
ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. se enorgullece de anunciar la reelección de Angeline Flemming, directora de Salud y Sostenibilidad del Consejo Aeroportuario Internacional de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) para el periodo 2026-2027.
Durante la Conferencia Anual de ACI-LAC celebrada enTrinidad y Tobago del 5 al 8 de octubre de 2025, se eligióa la Junta Directiva de ACI-LAC 2026-2027 comorepresentación de la región de ACI-LAC. Angeline Flemming, de la AAA, fue elegida por primera vez para la Junta Directiva de 2024-2025 y ahora ha sido reelegidapara un segundo mandato como miembro de la Junta Directiva de ACI-LAC para 2026-2027.
ACI-LAC desarrolla programas, normas, políticas y prácticas con el objetivo de elevar los estándaresprofesionales de la industria. ACI-LAC cuenta con más de 350 aeropuertos miembros en América Latina y el Caribe, y ACI World tiene más de 2000 miembros en todo elmundo, que gestionan el 95 % del tráfico aéreo mundial.
“Es un gran honor para mí poder representar una vez mása nuestro aeropuerto en esta importante organización. Durante los últimos dos años, hemos aumentado nuestraparticipación en importantes comités de ACI-LAC sobremedio ambiente, seguridad, TI y facilitación, y hemosparticipado en varios cursos, seminarios web y formaciones. Varios colegas de AAA tuvieron la oportunidad este año de participar en visitas de aprendizaje práctico al aeropuerto de Múnich, que abarcaron temas de innovación, planificación maestra y comerciales. Esta plataforma ha permitido a AAA forjarimportantes conexiones y colaborar con otrosaeropuertos, intercambiando así conocimientos y experiencia entre estos aeropuertos y AAA”, afirmóAngeline Flemming.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneasque operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctesecon el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 8 de octubre de 2025