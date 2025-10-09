Reflexión Diahuebs 9 Oktober 2025.

Awe ta bispo di fin di siman y nos ta sinti e fin di siman ta acercando.
Nos mester corda riba nos bon Dios semper y gradici pa tur cos bon cu ela duna nos.
Tambe gosa di nos bida y trata na hiba nos bida mas agradable cu por.
Esaki ta dolor di cabes y sin stress.
Buska hende positivo y evita hende amarga.
Biba saludable y nos ta evita malesanan chronico cu ta caba cu nos biba te na edad halto.
Nos tin un porcentaje mucho halto di nos pueblo cu ta obeso.
Más y mas e edad di biba ta baha pa motibo di mal nutrición y falta di ejercicio.
Mester traha riba e asunto serio aki.
Tambe tin un vergrijzing pisa cu mester adopta fecha di baha cu pensioen.