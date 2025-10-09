 Posted in INCIDENTE

Polisnan a controla tur auto cu tabata malstaciona na Klipstraat

Diahuebs mainta polis a bay tene un control di stacionamento na Klipstraat, hunto cu takelwagen a hala algun auto for di e sitio y e chauffeurnan cu a ser haya a haya un bunita boet pa bay paga na Ministerio Publico.

