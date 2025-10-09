Posted in INCIDENTE Polisnan a controla tur auto cu tabata malstaciona na Klipstraat 10:41 October 9, 2025 Leave a comment Diahuebs mainta polis a bay tene un control di stacionamento na Klipstraat, hunto cu takelwagen a hala algun auto for di e sitio y e chauffeurnan cu a ser haya a haya un bunita boet pa bay paga na Ministerio Publico. Related Articles Turista a yama bisa cu nan a atrak’e pero ta e mes a busca problema y nan a golpi’e Ladronan a bolbe purba drenta den Subway na Ponton Accidente pa falta di preferencia turistanan levemente herida no tabata desea ambulans Hoben a djies subi caminda cu auto sin ningun papel na ordo y sin duna preferencia causa accidente frontal