ENTRADA HUDICIAL NA APPELSINASTRAAT CU DOS DETENCION

Awe den oranan di atardi Unit Narcotica tabata tin un entrada hudicial na un percela na Appelsinastraat den Dakota.

E entrada hudicial tabata den cuadro di bendemento di droga den gran forma. Na e sitio a detene dos persona hende homber di inicialnan T naci na Aruba.

A encontra un cantidad grandi di cocaina y placa. A confisca tur esakinan pa mas investigacion.

Durante e entrada hudicial a haci uzo di teamnan di RRT, K 9 Unit, polis uniforma di Noord y playa conhuntamente cu Flex Team.

NO ta descarta cu lo por tin mas detencion pa e caso aki.

Nos no lo para keto y lo sigui investiga, haci entradanan hudicial y combati crimen pa un Aruba mas sigur pa nos hendenan y muchanan.

Actie drugspand Dakota

Vandaag heeft de Unit Narcotica van het Korps Politie Aruba in het kader van een lopend drugsonderzoek een actie uitgevoerd bij panden aan de Apelsinastraat en de Fiyostraat in Dakota. Deze panden worden in verband gebracht met drugshandel. Tijdens de actie is één verdachte aangehouden en is een hoeveelheid verdovende middelen en geld in beslag genomen. Het is niet uitgesloten dat in deze zaak nog meer aanhoudingen zullen plaatsvinden.

Het onderzoek wordt voortgezet.