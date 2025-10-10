 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] AVISO**** Intento di Kiebro y ladronicia!

23:54  October 9, 2025  Leave a comment

Este hombre intenta abrir la puerta de mi casa y rompe la puerta anda en un Nissan March color blanco crema beis muy clarito . Con una mujer gorda de cabello ondulado negro. Si alguien tiene informacion hága el aviso al policia.

