Reflexión Diabierna 10 Oktober 2025.

Nos ta sera siman di trabou cu hopi satisfacion y contento pe exito cu nos tabata tin durante e siman.
Nos tambe ta gradici nos bon Dios pa tur locual di cos bon cu e tin pa nos.
Tambe gosando di nos dushi kofie y un bunita canta di pajaritonan y e bunita paisahe.
Ta previlegionan cu no ta tur hende por ta gosando di nan tur dia.
Hesus ta bisa : pidi y lo nos hanja.
Hesus ta sinja nos con pa resa na nos Tata y tambe ki ora pa resa y kiko pa pidi na nos Dios.
Bati na porta y esaki lo habri hancho pa boso.
Ken cu pidi, lo haya.
Señor nos Tata semper ta duna nos cosnan bon, esakinan na esunnan cu a pidi.
Nos ta sinja e nesecidad di persevera den oracion.
Dios tin misericordia y disposición pa contesta nos necesidadnan.