Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Wayaca mes, mesora a dirigi tano polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Suzuki Vitara cu a bay bira na man robes pa drenta e parkinglot net na momento cu un brommer ta pas’e y a dal e bente abao. E motociclista a resulta levemente herida. Na yegada si e ambulans nan a atende na e sitio mes.
Accidente ora un Suzuki a lora na man robes dilanti un brommer cu a bay pas’e
Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Wayaca mes, mesora a dirigi tano polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Suzuki Vitara cu a bay bira na man robes pa drenta e parkinglot net na momento cu un brommer ta pas’e y a dal e bente abao. E motociclista a resulta levemente herida. Na yegada si e ambulans nan a atende na e sitio mes.