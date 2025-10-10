Diabierna mainta a drenta informe di cu un yiu a yega cerca su mama na Savaneta y a haya su mama sin reacciona y cu porta na lock, mesora a yama F.C.C.A. Cual no tabata tin e yabi di e cas, a yama polis y polis a yama bombero pa por habri un bentana. Manera bomberonan a logra habri e bentana a logra drenta paden mientras a pidi ambulans pa e dama cu tin problema cu sucu. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte mesora pa hospital.
Yiu a bin haya mama sin reacciona, FCCA, Polis, Bombero y Ambulans a bini pa e mama na Savaneta
