Diabierna mainta a drenta informe di cu algo a bay cay riba cabes di un contratista y a kap e mientras ela bira inconciente, mesora a dirigi un ambulans na e sitio na Washington. Un rato despues a drenta informe pa cancela e ambulans como cu nan mes a hiba e victima den auto particular.
Obheto a cay riba cabes di trahado contratista kap e y lag’e inconciente
