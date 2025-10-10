HOH ta informa tocante mantencion programa pa Elmar N.V

Desde dialuna awo, 13 di oktober te cu diasabra 18 di oktober, Elmar N.V. tin programa pa ehecuta un mantencion y upgrade di e 5 trafo nan di nos hospital. E trabou lo tuma luga tur dia di 6or di anochi te cu 12or di marduga. A planea e mantencion aki cu tur partido interno y externo pa asina minimalisa e impacto riba e cuido y salvaguardia e siguridad di nos pashentnan cu ta central.

Durante e orarionan aki di mantencion lo por tin interupcionnancortico di coriente di 2 pa 3 minuut na algun departamento. Pero despues di e interupcion cortico aki suministro di coriente lo t’ey bek.

E mantencion aki ta necesario pa asina nos por sigui garantisa bon funcionamiento, efectividad y durabilidad di nos suministro di coriente. Diasabra 18 di oktober Elmar lo bay sincronisa tur trafo y pues e dia ey hospital lo funciona completamente riba generator.

Nos lo bay haci tur loke ta den nos alcance pa minimalisa cualkier molester durante e trabounan di mantencion pero lo por sinti cambio den temperatura di airco of cambio den temperatura di awa.

Di pati di Hunta di Directiva y management nos ta gradici tur colega, pashent y tambe bishitante pa nan comprension y cooperacion durante e periodo di mantencion importante aki.