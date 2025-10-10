Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di Kas Ariba, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un Chevrolet Cavalier biniendo for di pabao no a para pa duna preferencia na e MG cu tabata bini di nort y a bay dal den dje. Debi na e impacto hendenan a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima mientras un otro ambulans a atende e otro victima den e Cavalier. Esun di e MG a ser hiba hospital mientras esun den e Cavalier a ser atendi na e sitio mes.
Accidente cu hende herida na crusada na Kas Ariba, falta di preferencia a hunga un rol.
