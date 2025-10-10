Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na Caya Juancho Kock cu Caya Papa Juan PabloII

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Caya Juancho Kock cu Caya Papa Juan PabloII, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e dama chauffeur di un Suzuki S.Presso biniendo for di panort den Caya Juancho Kock no a para pa duna preferencia na e Hyundai Staria cu tabata bini di pabao den Caya Papa Juan PabloII y e Suzuki a bin dal e den banda. Debi na e fuerte impacto e dama chauffeur di e Suzuki a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.