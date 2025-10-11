Reflexión Diasabra 11 Oktober 2025.

Awe riba un bon dia pa refleha nos ta probecha gradici na prome luga na nos bon Dios y tur su gracianan pa nos.
Nos ta gosa di otro bunita dia mainta tempran cu nos sabroso kofie y relajando di un bunita bista y pajariyonan cantando mainta tempran.
Semper nos ta corda nos bon Hesus cu a duna nos inteligencia y a habri nos humilde curason pa asina nos scucha y ricibi e luz di nos bon Dios.
Esunnan cu ta malo lo ser cura y pecadornan lo wordo pordona.
Hesus ta core spiritonan malo, mustrando con poderoso e ta.
Nos bon Dios lo tey semper pa nos, yudando nos.
Nos mester stima otro y no cay den odio, maldad, y egoísmo, cu ta hasi malo na nos Fe.