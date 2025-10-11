Polis a bay controla un chauffeur cu comportacion raro den trafico

Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un chauffeur cu comportacion raro den trafico na rotonde Paperclip, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un chauffeur cu tabata core auto den un forma cu e lo por a bay causa un accidente y pa un trafico mas sigur polis a para e chauffeur y a bin descubri cu e chauffeur a bira maloy a pidi un ambulans p’e. Na yegada di e ambulans nan a nota cu enberdad esey ta e caso y a caba di atende y a transporte pa hospital unda eynan lo dun’e un medicamento y cu atencion.