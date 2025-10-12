Reflexión Diadomingo 12 Oktober 2025.

Awe nos ta celebra dia di Señor y nos ta gradici humildemente tur e bondad cu e ta duna nos gratuitamente.Nos tin e beneficio pa lanta tur mainta y saboria nos kofie y gosa di bunita paisaje y canto di pajaritos.
Tambe gosando di poco awasero cu ta trese un cambio den e clima cu tabata riba cierto dia hasta 38 grado Celcius. Hopi calor mes tur caminda.
Si tabata tin poco biento mes ta aire cajente tabata hanja.
Poco caretera bou awacero cu ta trese trancamento di trafico y otro ta core duro bajando otro cu awa sushi.
Tur e cambio nan tin hopi dushi y positivo, pero tin molester tambe.
Ta tempo pa drecha dak y hasi cura limpi.