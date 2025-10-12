Posted in ARTE/CULTURA Ambulans a bay warda di Shaba pa controla un chauffeur herida deteni 23:40 October 11, 2025 Leave a comment Diasabra anochi a drenta informe di cu un detenido cu tabata envolvi den un accidente y tin corta na su boca y cara, mesora a dirigi un ambulans pa bay atende cu e victima. Na yegada di e ambulans nan mes a atende e detenido na e warda mes. Related Articles Randy Leroy X Afro Bros X Hot Shade (New) Minister Maduro a reuni cu Stephanie Croes y Joylene de Nobrega di e pelicula Huicio Perfecto Celebracion Vibrante di Dia Internacional di Museo den Playa Historia di teatro na Aruba