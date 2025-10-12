 Posted in ARTE/CULTURA

Ambulans a bay warda di Shaba pa controla un chauffeur herida deteni

23:40  October 11, 2025  Leave a comment

Diasabra anochi a drenta informe di cu un detenido cu tabata envolvi den un accidente y tin corta na su boca y cara, mesora a dirigi un ambulans pa bay atende cu e victima. Na yegada di e ambulans nan mes a atende e detenido na e warda mes.

