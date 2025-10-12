Actividad policial di diasabra anochi pa diadomingo madruga accidentenan y boet cu a cay

Diasabra anochi a sosode un accidente dilanti Cayena Mall unda un chauffeur a keda levemente herida y a pidi un ambulans na e sitio pa e victima. Un otro accidente a sosode ora un pick-up a bay subi e rotonde di Palm Beach dilanti Wendy’s tambe un otro accidente a sosode na e birada skerpi na Calbas unda un auto a bay dal den banda y un chauffeur a resulta herida cu dolo den pecho. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Polis a para un chauffeur di un Toyota Vitz riba Sasaki pa un infraccion y a dun’e un boet bon mereci pa violacion di ley di trafico.