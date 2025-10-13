Reflexión Dialuna 13 Oktober 2025.

Hopi contento nos ta cuminsa nos dia.
Un prome dia di siman nobo y claro hopi optimista pa logra un tremendo comienso di siman.
Nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios, cu di comienso a guía nos y duna nos hopi cos bunita pa nos por biba hopi felis.
Nos mes tin gana di cuminsa nos dia hopi alegre y contento nos ta saborea nos kopie kofie y gosa di e cantamento di bunita pajarito, mane Trupial, Barica Geel, y mucho mas.
Nos ta hopi contento cu nos bida cu hopi cos bunita.
Nos ta biba felis y hasi obranan di bondad pa nos prohimonan cu no tin e suerte ey.
Sigi hasi gracia y Señor ta cu nos.