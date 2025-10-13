Entrante dialuna 13 di oktober te cu fin di 2025, e faro na Hudishibana lo ta cera pa publico. E motibo ta cu e monumento a yega na turno pa un mantencion grandi.

Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) ta propietario di e faro y ta traha a base di un plan di mantencion caminda tur aña diferente di e monumentonan cu ta pertenece na e fundacion ta haya mantencion.

Recientemente a termina cu trabounan na e Casita Geel na Weststraat y lo continua awor cu California Lighthouse.

Debi na e ubicacion di e faro y su uzo diario e ta un di e monumentonan cu ta rekeri hopi mantencion.

E trabounan lo ta den man di GPS construccion y lo tin un duracion di aproximadamente dos luna y mey.

Entre otro lo haci reparacionnan na e top, murayanan y lo verf e faro su interior y exterior completamente.

SMFA ta gradeci Experitours y publico en general pa e comprencion y cooperacion pa e periodo cu e faro lo ta cera.