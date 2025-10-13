“E Ultimo Miya, Hunto : cada paso ta un homenahe” Fundashon Hospice Atardi cu caminata pa concientisa pueblo di cuido paliativo na Aruba

Despues di algun luna cu Sharienne Winterdaal, coordinadora di Hospice, tawata bezig cu preparacion, a yega e dia unda e prome memorial walk di Fundashon Hospice Atardi a tuma luga. Diasabra ultimo den oranan di atardi a sali un grupo di alrededor di 200 persona cu a bin hunto pa no solamente haci ehercicio, pero si no tambe pa brinda homenahe na esnan cu a bay laga nos, pa cana den nomber di esnan cu tin un malesa grave y alabes yuda den concientisa pueblo di Aruba pa cu cuido paliativo.
E caminata cu tin e nomber “E Ultimo Miya, Hunto” a bin como un iniciativa pa duna espacio pa habri combersacion na Aruba tocante un fin di bida digno, di manera cu cada bes mas hende cu necesidad di cuido paliativo terminal por yega na e cuido aki. Nan a crea un actividad familiar y ameno pa un y tur, unda cu nan a mira basta hende bini hunto pa recorda nan ser nan keri.
Loke ta impactante y bunita ta pa tambe mira ta hende hunto cu lo tabata tin un familiar na Hospice y ta desea di recorda nan memoria den un manera alegre y emocional.
Na Hospice Atardi, no ta solamente trata e huespednan cu ta keda serca nan, si no tambe e famianan cu mester di e sosten den nan momentonan dificil. E grupo completo a bin hunto y a logra brinda homenahe na nan ser kerinan den un ambiente bunita y conmovedor.
Hospice Atardi ta desea di gradici tur patrocinador cu a logra haci e evento aki un exito.
Awo cu e prome memorial walk ta tras di lomba, FHA ta desea di sigui cu e evento aki anualmente y lo cuminsa prepara e siguiente caminata pa 2026.
Masha danki di antemano!