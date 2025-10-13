Guarda Costa presente na Regata na Bonaire siman pasa cu controlnan severo!

Siman pasa, Guarda Costa tabata presente na Bonaire pa motibo di e 58 edicion di e Regata di Bonaire. E Regata di Bonaire a dura un siman y a conclui diasabra ultimo cu e tan conosi Boat Party. E Regata di Bonaire 2025 a transcurri sin problema, y e gran mayoria di botonan y bishitantenan presente a cumpli cu e normanan. Durante e evento, Guarda Costa, den colaboracion cu e socionan di e cadena di Hub Maritimo Multidisciplinario di Bonaire (MMHB), a realisa controlnan na varios di e botonan. Durante e controlnan a confisca cantidad di marihuana y metanfetamina cristal. Na e Boat Party a asisti aproximadamente 100 boto. E evento a tuma luga cerca di Kralendijk y a transcuri sin incidente destaca. E MMHB ta consisti di: Marechaussee Real, e Cuerpo Policial di Caribe Hulandes, Aduana di Bonaire y Guarda Costa di Caribe.