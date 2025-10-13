 Posted in INCIDENTE

Ambulans a bay pa persona di 59 aña cu no tabata reacciona na Soledad

08:48  October 13, 2025  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di cu na Soledad tin un persona cu no tabata reacciona, mesora a dirigi 2 ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a logra pa e persona di 59 aña reacciona y a transporte cu urgencia pa hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *