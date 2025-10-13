Posted in INCIDENTE Ambulans a bay pa persona di 59 aña cu no tabata reacciona na Soledad 08:48 October 13, 2025 Leave a comment Dialuna mainta a drenta informe di cu na Soledad tin un persona cu no tabata reacciona, mesora a dirigi 2 ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a logra pa e persona di 59 aña reacciona y a transporte cu urgencia pa hospital. Related Articles Na Monserat hoben bao influencia di un of otro substancia a bira fuera di control comete destruccion y tabata saca sanger pa boca y nanishi Polis a bay atende problema di pareha cu agresion den oranan di madruga na Tanki Leendert Accidente pa falta di preferencia na Avenida Alo Tromp cu Emmastraat Polis a bay resolve problema di pareha den oranan di madruga na Mozartstraat