Diamars madruga polisnan atento di districto 4 (Santa Cruz) a nota un auto sospechoso banda di Misa Santa Cruz y a para nan, despues di un control extensivo no a bin haya nada iregular riba nan y a laga nan sigui nan caminda. Polis ta controlando mas pa asina evita criminalidad den oranan di madruga.
Polis a para un auto sospechoso banda di Misa na Santa Cruz
Diamars madruga polisnan atento di districto 4 (Santa Cruz) a nota un auto sospechoso banda di Misa Santa Cruz y a para nan, despues di un control extensivo no a bin haya nada iregular riba nan y a laga nan sigui nan caminda. Polis ta controlando mas pa asina evita criminalidad den oranan di madruga.