Resultado di september ta presenta A.T.A. su Responsible Tourism Impact Report

Segun e “Responsible Tourism Impact Report” publica den e rapport mensual di A.T.A. pa e luna di september 2025, 96% di biaheronanmundial ta mira e importancia di turismo responsabel. 80% ta kere cu turismo mester mehora bida di comunidad local, mientras 73% ta expresa deseo pa laga un impacto positivo durante nan biahe. Mester menciona cu solamente 23% ta sinti cu nan a haya suficiente guia di industria pa logra esaki.

E resultadonan di e rapport ta mustra tambe cu 74% ta preocupa pa efecto di cambio climatico riba destinacionnan di isla manera Aruba, y 66% ta pone acceso na naturaleza como un factor principal den seleccion di destinacion.

E rapport ta confirma cu turismo responsabel y sostenibel ta un prioridad mundial, y A.T.A. ta compromete pa sigui integra turismo cu impacto positivo den su strategia y vision pa futuro.

ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:

CRECEMENTO DI 2.6% DEN STAYOVER PA SEPTEMBER 2025 COMPARA CU SEPTEMBER 2024

Durante september 2025, Aruba a ricibi un total di 97,778 turista stay-over, representando un crecemento di 2.6% compara cu september 2024. Esaki ta un aumento absoluto di 2,493 bishitante. E aumento mas notabel a bini for di mercado Latino Americano, particularmente Argentina cu un crecemento di 239.6% y Brasil cu 72.8%. For di Norte America, Canada a logra un crecemento fuerte di 14.7%.

MERCADONAN Y PARTICIPACION DI E MERCADO

Pa september 2025, 69.9% di bishitante a bini for di Norte America, 21.7% for di Latino America, 5.3% for di Europa y 3.1% for di otroregion. E crecemento sobresaliente for di Latino America ta principalment stimula pa Argentina y Brasil. Aunke Europa a mustraun caida leve, Canada a logra un aumento notabel den yegadanan for di Norte America.

SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. ta sigui utiliza e plataforma Lighthouse pa monitorea y analizae sector di STVR. Si compara september 2025 cu september 2024, e nivel di ocupacion promedio a subi pa 52%. E ADR (Average Daily Rate) pa september 2025 ta USD $280, mientras cu ingreso total YTD te cu september 2025 ta USD $239.4 miyon, compara cu USD $189.5 miyon na september 2024.

Short-term Vacation Rentals 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Occupancy 29% 44% 37% 43% 47% 52% ADR 165 195 200 245 235 280 Revenue in $ 3,595,473 7,808,745 9,043,069 15,293,808 14,902,855 21,340,436

Bishita www.ata.aw tur luna pa A.T.A. ‘Statistical Monthly Report’.