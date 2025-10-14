Resultado di september ta presenta A.T.A. su Responsible Tourism Impact Report

Segun e “Responsible Tourism Impact Report” publica den e rapport mensual di A.T.A. pa e luna di september 2025, 96% di biaheronanmundial ta mira e importancia di turismo responsabel. 80% ta kere cu turismo mester mehora bida di comunidad local, mientras 73% ta expresa deseo pa laga un impacto positivo durante nan biahe. Mester menciona cu solamente 23% ta sinti cu nan a haya suficiente guia di industria pa logra esaki.
E resultadonan di e rapport ta mustra tambe cu 74% ta preocupa pa efecto di cambio climatico riba destinacionnan di isla manera Aruba, y 66% ta pone acceso na naturaleza como un factor principal den seleccion di destinacion.
E rapport ta confirma cu turismo responsabel y sostenibel ta un prioridad mundial, y A.T.A. ta compromete pa sigui integra turismo cu impacto positivo den su strategia y vision pa futuro.
ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:
CRECEMENTO DI 2.6% DEN STAYOVER PA SEPTEMBER 2025 COMPARA CU SEPTEMBER 2024
Durante september 2025, Aruba a ricibi un total di 97,778 turista stay-over, representando un crecemento di 2.6% compara cu september 2024. Esaki ta un aumento absoluto di 2,493 bishitante. E aumento mas notabel a bini for di mercado Latino Americano, particularmente Argentina cu un crecemento di 239.6% y Brasil cu 72.8%. For di Norte America, Canada a logra un crecemento fuerte di 14.7%.
MERCADONAN Y PARTICIPACION DI E MERCADO
Pa september 2025, 69.9% di bishitante a bini for di Norte America, 21.7% for di Latino America, 5.3% for di Europa y 3.1% for di otroregion. E crecemento sobresaliente for di Latino America ta principalment stimula pa Argentina y Brasil. Aunke Europa a mustraun caida leve, Canada a logra un aumento notabel den yegadanan for di Norte America.
SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)
A.T.A. ta sigui utiliza e plataforma Lighthouse pa monitorea y analizae sector di STVR. Si compara september 2025 cu september 2024, e nivel di ocupacion promedio a subi pa 52%. E ADR (Average Daily Rate) pa september 2025 ta USD $280, mientras cu ingreso total YTD te cu september 2025 ta USD $239.4 miyon, compara cu USD $189.5 miyon na september 2024.
|
Short-term Vacation Rentals
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Occupancy
|
29%
|
44%
|
37%
|
43%
|
47%
|
52%
|
ADR
|
165
|
195
|
200
|
245
|
235
|
280
|
Revenue in $
|
3,595,473
|
7,808,745
|
9,043,069
|
15,293,808
|
14,902,855
|
21,340,436
Bishita www.ata.aw tur luna pa A.T.A. ‘Statistical Monthly Report’.