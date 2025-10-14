Reflexión diamars 14 Oktober 2025.

Awe ta otro bunita dia mas den nos bida.
Bida ta bunita y nos mester disfruta di dje lo máximo cu por.
Semper mane dia habri gradici nos Señor pa e regalo bunita aki.
Nos ta habri un dia tempran pa disfruta nos kofie y sinta un rato pa disfruta di naturalesa y su pajaritonan cu nan bunita cancionnan.
Semper pensa positivo y buska trankilidad pa nos dia ta un exito completo.
Un bida hopi trankil y bon programa ta e éxito den bo carera.
Nos musica suave, un espacio cu hopi trankilidad ta dunabo paz mental y lo bo biba hopi anja tambe.
Asina nos mester exigi di nos gobernantenan pa regla tur servicio na un manera sano pa pueblo por biba bon y sin dolor di cabes.
Esaki pa paga. Esaya pa paga, placa no ta jega nunca, ta un dolor di cabes awendia.
Tur esakinan bon regla ta trese un trankilidad y felicidad den nos hendenan.