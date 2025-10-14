E yega na e utlimo tayer di Capacity Building Training Fase II CEDE Aruba a introduci e tema di “Strategic Parternships” na tur federacion

Dialuna anochi den sala di reunion di MFA Paradera, e prome grupo di federacionnan miembro di COA a participa den e ultimo tayer di e Capacity Building Training Fase II, unda a ricibi un presentacion dinamico di Daniel Tecklenborg, director di CEDE Aruba. Como centro di desaroyo, CEDE Aruba ta enfoka den stimula pa trece tur tipo di recurso hunto pa desaroyo sostenibel di nos comunidad.
Durante e tayer aki, a splica con CEDE Aruba ta maneha e tema di partnernan strategico, di e motibo dicon e ta importante pa tin diferente partner strategico, kico e beneficionan di esaki por ta y ki tipo di partnership ta existi. Unabes a compronde e parti aki, a sigui na con pa acerca cierto parternan potencial y kico nan lo ta buscando como posible socio, pa asina yuda cada federacion prepara un strategia pa asina por mehora e posibildad di haya partnernan strategico nobo. Finalmente, a categoriza tur e “assets” pues bienes cu cada federacion tin na nan disponibilidad, y con pa haci maximo uso di esaki pa por logra mas cu locual tin caba.
Mester bisa cu e tayer aki tabata uno hopi dinamico, unda tur federacion presente a participa hopi activo, dunando ehempelnan concreto y crea dialogo entre e dirigentenan presenta pa con por traha mas efectivo y eficiente den e busceda di haya mas partnernan local pa logra metanan cu por tin como federacion. #TEAMARU