“E bahul di Clyde”, un bunita sorpresa Clyde Harms a sorprende nos cu e publicacion di “E bahul di Clyde”.

“E Bahul di Clyde’ ta un coleccion di mas di 100 articulo tocante un variedad di topico cu Clyde a yega di publica den diferente corant local y den revista na Aruba y Hulanda. E articulonan ta basa no solamente riba Clyde su recuerdonan, sino tambe riba investigacion cu el a haci tocante acontecimento, cultura y historia di Aruba. Pues e buki aki ta cay bou di e categoria di no ficcion.
E articulonan aki ta pone nos bira consciente di nos historia y nos cultura cu tin hopi cos di siña nos.
E articulonan ta skirbi na un manera masha accesibel, loke ta haci e lesamento masha placentero. Y ta casi sigur cu cerca algun lesado ta lanta un sintimento di nostalgia tambe. Nostalgia, pasobra hopi cos cu nos por a experiencia durante nos hubentud a cambia den transcurso di tempo; hopi cos a pasa pa pasado. P’esey mi por yama E Bahul di Clyde tambe “Loke Clyde a rescata pa nos”.
Na e edad respeta di 94 aña Clyde ta publica E Bahul di Clyde cu ta su di cuater buki.
E otro bukinan cu Clyde a publica ta Historia di Baseball di Aruba – E Prome Añanan, Un Arubiano na Libia y Storianan di un Mucha di Lagoen. E bukinan aki ta obtenibel ainda na libreria.
Den Coleccion Aruba y Archive.org tin coleccion masha grandi di potret cu Clyde a yega di saca.
E importancia di E bahul di Clyde
Ta bon pa nos pone nos recuerdonan riba papel. Den e tempo aki cu desaroyo ta bay asina lihe, nos ta lubida masha lihe tambe. E generacionnan nobo sa masha pocodi loke e generacionnan mas grandi ta corda di tempo di nan hubentud.
E buki aki ta cumpli cu un demanda masha grandi, specialmente di parti di e docentenan di Papiamento cu hopi biaha ta busca texto adecua pa uza den les, cu contenido relevante y interesante tocante Aruba y region. P’esey Fundacion Lanta Papiamento ta recomenda e buki aki na e docentenan di Papiamento di enseñansa secundario. E articulonan den E bahul di Clyde ta duna hopi posibilidad pa profundisa e tareanan di idioma: di lesa, skirbi, combersa, analisa, investiga, di vocabulario. Como cu e temanan ta reconocibel pa e alumno hoben, e textonan aki ta masha interesante pa trata den les.
Y Aruba tambe, nos lesadonan, masha pabien cu e coleccion aki cu tin bon material pa lesa, pa entretene y informa nos. Material cu ta pone bo pensa pa wak kico abo mes por aporta na e historianan aki.
E buki aki lo inspira hopi di nos hendenan pa nan tambe pone nan experiencia, recuerdonan, ideanan, fantasianan riba papel. Na Papiamento!
Fundacion Lanta Papiamento ta masha gradicido y ta felicita Clyde Harms cu e publicacion aki.
Publica buki aki na Aruba ta un hazaña masha grandi. P’esey FLP ta gradici Señor Alberto Perret-Gentil y Fundacion PANA pa nan aporte grandi na realisacion di e buki aki.
Ta bon pa menciona tambe cu e publicacion aki ta na honor di Señora Lily Prins pa tur e añanan cu e tabata activo entre otro como docente di scol, como miembro di examenbureau y como presidente di Koningin Wilhelmina Kankerfonds. Loke ta recauda cu benta di E bahul di Clyde ta bay pa Koningin Wilhelmina Kankerfonds. Un gesto inigualabel.
Fundacion Lanta Papiamento, 14 di october 2025